Hakkarili öğrencilere kitap desteği

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın girişimleriyle İstanbul'daki özel bir okul tarafından kentte gönderilen üniversiteye hazırlık kitap setleri, Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile okula gelen Vali Akbıyık, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, başarılı olabilmek için hedef belirleyerek bu doğrultuda çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Öğrencilere iyi üniversitelere yerleşmesi temennisinde bulunan Akbıyık, "Her zaman birinci meselemiz eğitim ve kitap diyoruz. 'Bir Kitap Bir İnsan' projemiz kapsamında kitap okutuyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 12 bin kitap dağıttık. Sadece öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması değil Hakkarili vatandaşlarımızın da kadınlarımızın da eğitilmesi ve istihdama dönük kurslar alması da önemli." dedi.

İstanbul'dan kitap gönderen okula teşekkür eden Akbıyık, öğrencilere başarı diledi.

Akbıyık, ardından beraberindekilerle öğrencilere kitap setlerini dağıttı.