Hakkarili öğrencilerin oyun yaratma ve matematik becerileri e-Twinning projeleriyle gelişiyor - Son Dakika

Hakkari'de, Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen e-Twinning Platformu'nda farklı okullardan öğretmenler, uyguladıkları projelerle öğrencilerin oyun tasarlama ve farklı etkinliklerle matematik becerilerinin gelişmesini sağlıyor.

Kent merkezindeki Selahaddin Eyyubi ve Ahmed-i Hani İlk ve ortaokullarında görevli İngilizce öğretmeni Nadide Yatkın ve okul öncesi öğretmeni Seda Züberi, çocukların bilişsel becerilerinin gelişmesini sağlamak, sorgulayıcı bakış açısı kazandırmak ve buna yönelik çeşitli oyunlar geliştirmek amacıyla "Bir Oyundur Yaşamak" adlı projeyi hayata geçirdi.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulu matematik öğretmeni Sinem Gezen de Tekirdağ'daki bir okulun öğretmenleri tarafından hazırlanan "Matematik Bunun Neresinde?" projesine dahil olarak okulunda da uygulamaya başladı.

Söz konusu projeler kapsamında geliştirilen oyunların derslerde uygulanması ve sergilenmesi, kukla tasarlama, şiir yazma çalışmaları ile matematiğin ritmi, matematiğin resmi, suyun matematiği, kodlamatik ve matematik materyallerini tasarlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ayrıca çocuklara internetin güvenliği ve telif hakkı ile ilgili bilgi verildi, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve farklı okullardan proje katılımcısı 100'e yakın öğretmenin katılımıyla online medya ve medya okuryazarlığı semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Gür, bu tür projelerin gelişim çağında olan çocuklar üzerinde olumlu etki yarattığını söyledi.

Bu projelerle öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri ile sosyal ve kültürel yönden gelişmelerinin amaçlandığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Kentimizde öğretmenlerimizin de büyük fedakarlıklarıyla gayet güzel çalışmalar yürütülüyor. Hepimizin amacı el birliğiyle eğitimin kalitesini artırmak ve bu anlamda faydalı hizmetler sunmaktır. Daha önce de buna benzer birçok proje gerçekleştirildi. Çalışmalarda yer alan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere başarılar diliyorum. Ortaya konulan projeler eğitimde bizleri güzel sonuçlara ulaştıracağına inanıyorum. Bizler çocukların geleceğini inşa ediyoruz. Bu çok önemli bir husus. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor."

Ardından katılımcılara medya, medya okuryazarlığı ve güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgi verildi.