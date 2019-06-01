Son Dakika Haberleri: Hakkarili Sercan aranıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hakkarili Sercan aranıyor

20 dakika önce

Hakkari Sümbül Anadolu Lisesinde okuyan Selcan Özatak'tan 5 gündür haber alınamıyor.

Hakkarili Sercan aranıyor, System.String[]
Hakkari Sümbül Anadolu Lisesinde okuyan Selcan Özatak'tan 5 gündür haber alınamıyor.

Sümbül Anadolu Lisesi 10. sınıfta okuyan 18 yaşındaki Selcan Özatak, 27 Mayısta evden okula giderken bir daha da eve dönmediği öğrenildi. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Selcan'nın abisi Oktay ve amcası Veysi Özatak, Selcan'ı bulanların insanlık namına kendilerine haber vermeleri çağırısında bulundular. Aile fertleri olarak perişan olduklarını söyleyen Özatak ailesi, aramadık yer bırakmadıklarını ve durumu güvenlik güçlerine de bildirdiklerini belirterek, Selcan'ı görenlerin 155 polis veya 0552 242 2501 ve 0530 363 3256 numaralardan aramalarını istediler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 10:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkarili Sercan aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]