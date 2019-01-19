Son Dakika Haberleri: Hakkarili Sporcular Bitlis'ten 14 Madalya ile Döndü

Hakkarili Sporcular Bitlis'ten 14 Madalya ile Döndü

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve Bitlis ilinde yapılan Kayaklı Koşu Ligi açılış müsabakalarına katılan Hakkarili sporcular 14 madalya ile döndü.

Hakkarili Sporcular Bitlis'ten 14 Madalya ile Döndü, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve Bitlis ilinde yapılan Kayaklı Koşu Ligi açılış müsabakalarına katılan Hakkarili sporcular 14 madalya ile döndü.

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış müsabakaları 15-17 Ocak tarihlerinde Bitlis'te organize edildi. Bitlis'in Eleman Hanı mevkiinde yapılan yarışmalar ilk günün klasik teknik müsabakaları, ikinci gününde ise serbest teknik müsabakaları yapıldı. Türkiye genelinde 450'ye yakın sporcunun katıldığı yarışmalarda Hakkari bölgesinde katılan 37 Hakkarili sporcu elemeleri başarıyla tamamladı. Müsabakaları 2 birincilik, 4 ikincilik ve 8 üçüncülük ile tamamlayan sporcular 14 madalya ile Hakkari'ye döndü. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, dereceye giren tüm sporculara başarılar diledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Hakkari, Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Bitlis, Spor
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