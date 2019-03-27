Hakkarili Sporcular Türkiye Birincisi Oldu
1 saat önce
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Kayak Takımı, bin 64 puanla takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.
Türkiye Kayak Federasyonu
tarafından Erzurum
'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Hakkari
'yi temsil eden Yüksekova
Kayak Takımı, bin 64 puanla takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Yüksekova Kayak Takımının gösterdiği başarıdan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Güldal, kayakçıları ve antrenör Bayram Ören
'i tebrik ettiğini ifade ederek, "Türkiye klasmanında yapılacak yarışlarda daha iyi neticeler alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
Kar Yolları Kapattı, Hasta Ambulansa 2 Kilometre Brandayla Taşındı
ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum