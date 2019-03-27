Son Dakika Haberleri: Hakkarili Sporcular Türkiye Birincisi Oldu

Hakkarili Sporcular Türkiye Birincisi Oldu

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Kayak Takımı, bin 64 puanla takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Hakkarili Sporcular Türkiye Birincisi Oldu, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Kayak Takımı, bin 64 puanla takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Yüksekova Kayak Takımının gösterdiği başarıdan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Güldal, kayakçıları ve antrenör Bayram Ören'i tebrik ettiğini ifade ederek, "Türkiye klasmanında yapılacak yarışlarda daha iyi neticeler alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Spor
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