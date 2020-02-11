Hakkarili sporcular Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler - Son Dakika
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Hakkarili sporcular Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet takviminde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporcular, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.

Hakkarili sporcular Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet takviminde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporcular, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.


7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Bolu Gerede'de yapılan müsabakalar, klasik ve serbest stilde gerçekleşti. 2 gün yapılan yarışmalar sonucunda Hakkari kayak ekibi kombine puanlamasına göre erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, bayanlar kategorisinde ise Türkiye dördüncüsü olarak 19 madalya ve 2 kupayla kente döndü. - HAKKARİ

Türkiye, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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