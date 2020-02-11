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Hakkarili sporcular Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler
7 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet takviminde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporcular, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet takviminde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporcular, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.
7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Bolu Gerede'de yapılan müsabakalar, klasik ve serbest stilde gerçekleşti. 2 gün yapılan yarışmalar sonucunda Hakkari kayak ekibi kombine puanlamasına göre erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, bayanlar kategorisinde ise Türkiye dördüncüsü olarak 19 madalya ve 2 kupayla kente döndü. - HAKKARİ
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