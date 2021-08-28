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Hakkarili vaiz: "Lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor" - Son Dakika

Hakkarili vaiz: "Lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor"

28.08.2021 02:32
Hakkarili vaiz:

Hakkari'de cuma namazından önce vaaz veren vaiz, evlilik ve düğünlerdeki israfa dikkat çekerek, kanaat önderlerine çağrıda bulundu.

Hakkari'de cuma namazından önce vaaz veren vaiz, evlilik ve düğünlerdeki israfa dikkat çekerek, kanaat önderlerine çağrıda bulundu.

Belediye Camisi'nde vaaz veren Vaiz Yılmaz Ünal, eş seçiminde kriterlere dikkat çekti. Hakkari'nin yarası olan düğünlere çekidüzen vermek için kanaat önderlerine seslenen Vaiz Yılmaz, "Hepimizi bu konuda üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çağırıyorum ve bu kürsüden birkaç maddeyi paylaşmak istiyorum. Düğünler bir gün olsun, hatta saatleri belli olsun. Davetli çemberini geniş tutmayalım, hatta herkes kendi köylüsünü davet etsin. İsrafa sebep olan bazı geleneklerden vazgeçelim. Takılar altın şeklinde olmasın ve ilanı yapılmasın. Kuaföre gidilmesin. Gelinlik olursa dinimize ve örf adetlerimize uygun olandan seçilsin. Damada düğün hediyesi olarak verilen zarflar açıktan okunmasın. Geline takılan altınlar 7 adeti geçmesin, isteyenler düğün dışında alsınlar. İl dışındaki gelin alımlarında sadece akrabalar gitsin ve fazla kalabalık gidilmesin. Ses cihazları kullananlar sesi sadece düğün alanında duyulacağı kadar açsınlar. Dinimize ve geleneğimize uygun bir şekilde oyunlar oynasınlar. Bakın lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor" dedi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkarili vaiz: Lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor
Hakkarili vaiz: Lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor

Evlilik, Hakkari, Düğün, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkarili vaiz: 'Lüzumsuz ve aşırı abartı nedeniyle gençlerimiz evlenmiyor' - Son Dakika


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