Son Dakika Haberleri: Hakkarili yönetmenden savaş mağduru çocukları konu alacak animasyon film
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Hakkarili yönetmenden savaş mağduru çocukları konu alacak animasyon film

35 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili yönetmen Bilal Çiftçi, "Alan Kurdi" gibi sembol olmuş savaş mağduru çocukların düşlerini konu alan animasyon filminin çekimlerine başlıyor.

Hakkarili yönetmenden savaş mağduru çocukları konu alacak animasyon film, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili yönetmen Bilal Çiftçi, "Alan Kurdi" gibi sembol olmuş savaş mağduru çocukların düşlerini konu alan animasyon filminin çekimlerine başlıyor.


Hakkari'de bir süre önce Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Melayé Bateyi'nin hayatını konu alan belgesel filme imza atan Bilal Çiftçi, iki senedir üzerinde çalıştığı "Düş" adlı animasyon filmin çekimlerine başlıyor. Özellikle Orta Doğu'daki savaşlarda ölen ve sembol haline gelen çocuklar üzerinden onların hayal ettikleri ve yaşamak istedikleri dünyayı konu alacak filmin çekimlerine yıl sonunda İstanbul'da başlayacaklarını belirten Çiftçi, "Filmimiz, coğrafya fark etmeksizin tüm savaş mağduru çocuklara ithaf edilmiştir" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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