Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

6 saat önce

HAKKARİ'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından hava saldırısıyla şehit edilen askerler için yürüyüş düzenlendi.

Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü, System.String[]

HAKKARİ'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından hava saldırısıyla şehit edilen askerler için yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe, Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe kaymakamları, STK temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile şehit askerlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Esad şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı. Valilik önünde son bulan yürüyüşün ardından şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz de şehit askerler için dua okudu. Yürüşe katılan Hakkarililere teşekkür eden Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin tek yürek olduğunu söyleyerek, "Bugün Suriye'de şehit olan askerlerimiz için selam gönderiyoruz. Biz sadece İdlib'te şehit vermiyoruz. Çanakkale'de, Malazgirt'te, 15 Temmuz'da şehit verdik. Türk ordusu Allah'ın aslanı gibi kahramanlık yapıyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Program, şehit olan askerlerin tek tek isimlerinin okunmasıyla sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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