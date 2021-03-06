Hakkarililer, kısıtlamasız hafta sonunda kayak merkezine akın etti - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride bulunan Hakkari'de, aylar sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk cumartesi günü, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi kalabalıklaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısına göre açıklanan haritada, 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride yer alan Hakkari'de, 3,5 ay sonra cumartesi günü sokak kısıtlaması uygulanmadı. Kayakseverler ise kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Merga Bütan Kayak Merkezi'ne akın etti. Türkiye'de kar bulunan sınırlı kayak merkezlerinden olan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje ile 15 milyon lira masraf yapılarak, donanımlı hale getirilen Merga Bütan Kayak Merkezi, bu hafta kalabalıklaştı.

Kayak merkezi girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, hem trafik kontrolü hem de HES kodu sorgulaması yaptı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım , "İlimize hem erken kar yağdı hem de kar kalınlığı olarak iyi bir kar yağdı. Pandemi yasakları kapsamında kayak merkezinde kısıtlamalara gidildi. Hafta içi günü birlik gelen vatandaşlara biz tesislerimizi açtık. Hafta sonları ise sadece lisanslı sporcularımıza açtık. Tabi Van 'da özellikle karın olmaması, bu sene onların kayak merkezinin açılmamasından kaynaklı buraya inanılmaz bir talep oldu. Biz hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmadık. Sosyal mesafe, hijyene ve maskeye dikkat ederek vatandaşları kayaktan faydalandırmaya çalıştık. Aynı şekilde sporcularımız da bu kurallar çerçevesinde müsabakalara hazırlandılar. İlimizde 'düşük riskli' iller arasında olmasından dolayı hafta sonu kısıtlamaları kaldırıldı. Tabi buraya yoğun bir şekilde ilgi artmaya başladı. Pistlerimiz artık ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Kayak merkezine gelen Şirin Adıyaman da "Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle kayak merkezine gelemiyorduk. Şu an hafta sonu tatili ve mart ayında kayak yapmanın tadını çıkarıyoruz" dedi.