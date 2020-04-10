Hakkı amca koronanın hakkından geldi - Son Dakika

Hakkı amca koronanın hakkından geldi
6 saat önce
Bursa'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.
Bursa'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.
Mustafakemalpaşa'da korona virüs şüphesiyle ilk olarak tedaviye alınan hastalardan birisi olan Hakkı Gürkaş'tan sevindiren haber geldi. İlçede covid 19 şüphesi ile bir süredir tedavi gören Ovaazatlı Mahallesi sakinlerinden Hakkı Gürkaş hastalığı yendi. Alkışlarla hastaneden taburcu olan Gürkaş'ın hastane çıkış anları özellikle ilçede büyük sevinç yaşattı
(Hakan Göçmez/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:30 Kaynak: İHA
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