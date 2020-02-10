Hakkı Bahar: Kota dolumu nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den domates alımı durdu (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hakkı Bahar: Kota dolumu nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den domates alımı durdu (2) - Son Dakika Ekonomi

Hakkı Bahar: Kota dolumu nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den domates alımı durdu (2)

12 dakika önce

Rusya sınırındaki tampon bölgede, Rusya'ya domates taşınan TIR'ların sınır kapısında bekletildiği, içeri alınmadığı belirtildi.

Hakkı Bahar: Kota dolumu nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den domates alımı durdu (2), System.String[]

Rusya sınırındaki tampon bölgede, Rusya'ya domates taşınan TIR'ların sınır kapısında bekletildiği, içeri alınmadığı belirtildi. Bölgedeki TIR şoförlerinden gelen video görüntülerinde bir TIR sürücüsü, Ukrayna ile Rusya arasındaki tampon bölgede olduklarını belirterek, "3 gün önce Rusya sınır kapısına geçmek istedik. Rusya sınır kapısındaki yetkililer, domates kotası dolduğundan dolayı Rusya sınır kapısından bizi geri çevirdi. Tampon bölgeye geri çevrildik. Şu an burada domates yüklü araç çok sayıda var. Tampon bölge araçla dolduğundan Ukrayna tarafında da yüzlerce araç beklemekte. 4 gün olacak" dedi.


Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:13 Kaynak: DHA
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