Üye Girişi
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı - Son Dakika

Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı

22.02.2022 13:59

Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Fenomen olan şahin, özgürlüğe kanat açtı Aydın'da bitkin halde bulunan ve Hakkı Bulut'un şarkısını dinleyince sakinleşen yaralı şahin ile birlikte toplam 3 şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı

Fenomen olan şahin, özgürlüğe kanat açtı

AYDIN - Aydın'da bitkin halde bulunan ve Hakkı Bulut'un şarkısını dinleyince sakinleşen yaralı şahin ile birlikte toplam 3 şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

Aydın'da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını ve yaban hayvanlarını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılın içerisinde toplam 27 yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi işbirliği ile tedavileri yapılan ve iyileşen yaban hayvanları yeniden doğaya kazandırılırken bu kapsamda yaralı halde bulunan ve iyileşen 3 şahin de doğaya salınırken tekrar özgürlüğe kanat çırptı.

Yeniden doğaya salınan şahinlerden bir tanesi ise ülke genelinde fenomen olan Hakkı Bulut hayranı şahin oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında Nazilli'de bir vatandaşın bitkin halde tilkilerden kaçarken kurtardığı ve dinlettiği Hakkı Bulut şarkısı ile sakinleşen yaralı şahin, ülke genelinde adeta fenomen olmuştu. Hakkı Bulut hayranı şahin olarak tanınan şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan tarafından doğaya salındı. Salınımı yapılan şahinler yeniden kanat çırparak özgürlüğe uçarken, bir süre sonra gözden kayboldu.

Fenomen şahinin tamamen iyileşerek doğaya salındığını ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan; "Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı sonucu teslim aldığımız yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında doğaya salımlarını gerçekleştirdik. Bu anlamda hem duyarlı vatandaşlarımıza hem de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz salımlarda 3 adet şahinimizi doğaya kazandırdık. 2022 yılı içerisinde toplamda 27 adet yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirdik" dedi.

Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı

YORUMLAR
500
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı Nazilli'deki kaza ucuz atlatıldı İbradı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı İbradı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkı Bulut, Fenomen, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement