Hakkı Bulut kızını duruşmasında yalnız bırakmadı

Bahçelievler'de ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine giren ve burada hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan zanlının yargılanmasına başlandı. Hakkı Bulut da kızını yalnız bırakmayarak duruşmaya katıldı. Ünlü sanatçının hayranları adliyede fotoğraf için sıraya girdi.



Ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un 16 Ekim 2019'da Bahçelievler'deki evine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Önder Y.'nin yargılanmasına başlandı. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Önder Y. ile müşteki Naz Bulut ve babası Hakkı Bulut hazır bulundu.



Sanık suçlamayı kabul etmedi



Duruşmada sabıkası sorulan sanık yaralamadan suç kaydının olduğunu söyledi. Sanık savunmasında Naz Bulut'un evine girdiğini kabul etmeyerek, "Ben olay günü orada değildim. Hırsızlık yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



"Zararım karşılanmadı"



Beyanı alınan müşteki Naz Bulut ise olay günü baş ucundaki cep telefonunun, cüzdanındaki 175 TL parasının ve kol saati, kolye gibi aksesuarlarının çalındığını söyleyerek, "Ben şikayetçiyim, zararım karşılanmadı. Suçlu kim ise kesin olarak tespit edilmesini ve cezasını almasını istiyorum" dedi.



Hakim olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin bilirkişi tarafından incelendiğini söyleyerek sanığa beyanını sordu.



"Hırsızlık yapana benzetildiğim için bana dava açıldı"



Sanık üzerinde inceleme yapılan kamera görüntülerine karşı " Gayrettepe'den daha önce başka bir olay için beni aldılar. Sadece kamera görüntülerindeki kişiye benziyorum diye. Daha sonra o dosyadan takipsizlik aldım. Bu dosyada da hırsızlık yapan şahıs bana benzetildiği için hakkımda dava açılmıştır. Hırsızlık suçunu işleyen ben değilim" dedi.



Savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin 1 aydan daha fazladır tutuklu olduğunu söyleyerek, "Deliller toplanmıştır. Müvekkilimin delil karartma şüphesi yoktur. Beraatini talep ediyorum" dedi.



Hakim sanık avukatının savunmasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Sanıktan ünlü şarkıcıya "Kişisel bir husumetim yoktur"



Kimlik tespitinde garsonluk yaptığını söyleyen sanık duruşma salonundan jandarmalar eşliğinde çıkarılırken Hakkı Bulut'a "Sizin çalıştığınız yerde ben de çalıştım. Sizinle kişisel bir husumetim yoktur" dedi.



Olayın Geçmişi



Sanatçı Hakkı Bulut Bahçelievler'de kızının evinde kaldığı 16 Ekim 2019'da yürüyüş için dışarı çıktı. Evde uyuyan ünlü sanatçının kızını sprey ile bayıltan 2 kişi burada hırsızlık yaptı. Cep telefonu, kol saati, gümüş takılar ve bir miktar parasının çalındığını söyleyen Naz Bulut şikayetçi olurken olaya ilişkin incelenen kamera görüntülerinde hırsızlardan birinin Önder Y. olduğu tespit edildi. Sanık Önder Y. hakkında 'nitelikli hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 12 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Öte yandan tespit edilemeyen şüphelinin dosyası ise ayrıldı. - İSTANBUL