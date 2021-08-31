Hakkı Bulut, MESAM Bilim Teknik Kurulu'nun şarkının benzerliğini onayladığı belgeyi de AKŞAM gazetesiyle paylaştı. Bulut'un belgelerde de yer alan bilgiye göre; MESAM Bilim Teknik Kurulu bu süreçte şarkının müziğinin aynı olduğunu onayladı. İki müzisyen arasında arabuluculuk yapmak istedi fakat Reynmen ve ekibi telefonlara çıkmadı.

Hakkı Bulut da defalarca kez Reynmen ve ekibine ulaşmak istedi fakat her seferinde, 'Kusura bakmayın biz size en kısa zamanda döneceğiz' şeklinde cevap aldı. Bu durum karşısında dava açmaktan başka çaresi kalmadığını belirten sanatçı yaşanan süreci, düşüncelerini ve açacağı davayı Yasemin İlan'a anlattı.

İşte usta sanatçının Reynmen hakkında sözleri: "MESAM Bilim Kurulu'ndan müziğimin çalındığına dair rapor elime ulaştıktan sonra hep Reynmen'den bir özür bekledim. Ona mesajla ilettik, yapması gereken tek şeyin klibin altına benim adımı yazması ve MESAM'a bu durumu bildirmesiydi. En az 10 kez ben mesaj attım, her seferinde kusura bakmayın geri dönüş yapacağız denildi ama dönülmedi. Artık kusura bakma zamanı geldi. Kızım Sevgi de onlara telefonla ulaşamayınca mail attı, ona da "sevgi hanım kusura bakmayın en kısa zamanda dönüyoruz" dediler ama yine dönmediler bu saatten itibaren MESAM'la tekrar görüşüldü bütün dava hak edilişleri MESAM'la hallettik. Bu işin takipçisi artık MESAM'dır. Ben bu sabah onlarla görüştüm vekalet verdim artık işlemler bugün itibariyle yürütülmeye başlıyor, dava açılıyor. Bizim söylediklerimiz klibin altına müzik Hakkı Bulut yazıp MESAM'a da Hakkı Bulut'a ait olduğunu dair bilgi belge ermeleri gerekirdi. Bu kadar basit bir şeyi halletmediler iş mahkeme sürecine geldi. Ben mümkün mertebe hiçbir sanatçı arkadaşımın mağdur olmasını istemem hep nazikçe davranırım. Reynmen'e de nazik davrandım. Yanlış yapmışsın yanlışını düzelt dedim 10 kez aradık ama dönüş yok. Kusura bakma diye diye kusuru bakacak hale getirdiler. Şimdi o kırık kalbi de geri alıyorum ona kırık kalp bile yok. Bu arada diğer rapçiler bana destek verdi onlara teşekkkür ediyorum haklıyı savundukları için ama Reynmen'e kırgınlığım geçmez. Ona karşı öfke ve kinim yok ama yaptığı doğru değil. En azından bir kez olsun beni araması lazımdı. Ben onun büyüğüyüm çocuğum yaşında, daha saygılı olmasını beklerdim. Her şeye rağmen başarılar diliyorum kendisine. " (Akşam)