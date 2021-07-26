Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi

Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, fenomen Reynmen'in 'Kızlar Kızlar' şarkısının müziğini alarak üzerine söz yazıp klip çektiğini söyledi. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtlayan Hakkı Bulut, Reynmen hakkında samimi açıklamalar yaptı.

HAKKI BULUT: REYNMEN'İ İNCİTTİKLERİNDE BEN DE İNCİNİYORUM

Çalıntı şarkı iddiası üzerine Reynmen'e büyük tepki gösterildiğini ve durumdan hoşlanmadığını belirten Hakkı Bulut, röportajında "Reynmen'e kin ve öfkem yok, ben onu seviyorum. Ona karşı bir düşmanlığım yok ama bu olay için aramasını istedim. Reynmen'e böyle yorumlar yapmayın. Onu incittiğinizde ben de inciniyorum" ifadelerini kullandı.

REYNMEN'DEN CEVAP GELDİ

Reynmen de Hakkı Bulut'un yayınının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Takipçisinin kendisine Hakkı Bulut'u sorması üzerine açıklama yapan Reynmen "Hakkı Bulut can" diyerek eliyle kalp yaptı.