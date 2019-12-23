Hakkı Çelikel: "Biz teknik heyetimize ve takımımıza her zaman güvendik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakkı Çelikel: 'Biz teknik heyetimize ve takımımıza her zaman güvendik' - Son Dakika Spor

Hakkı Çelikel: "Biz teknik heyetimize ve takımımıza her zaman güvendik"

6 saat önce

Çelikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında Ç. Rizespor karşında taraftarları önünde şok bir yenilgi aldıklarını ifade etti.

Hakkı Çelikel:

Çelikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında Ç. Rizespor karşında taraftarları önünde şok bir yenilgi aldıklarını ifade etti. Karşılaşmada sahaya yansıtılan futbolun kendilerine yakışmadığını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:


"Öncelikle futbolcumuz Mina'nın oğlu Darius'a acil şifalar diliyorum. Bu olay bizi çok etkiledi gerçekten. İnsan hayatı her şeyden daha önemli. Ekvador'dan alacağımız güzel bir haber bize tarifsiz bir mutluluk yaşayacaktır. Müsabakaya gelecek olursak, bize yakışmayacak bir oyun sergiledik. Sahamızda bu kadar kolay puan kaybetmemeliyiz. Beşiktaş galibiyetinden sonra bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Açık konuşayım bu yenilgiyi beklemiyorduk."


"Kalan son maçımızı kazanmak istiyoruz"


Çelikel, devre arasına galibiyetle girmek istediklerini vurgulayarak, "Ligin ilk yarı için artık son 1 hafta. Deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacağız. Bu maçı kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz. Bu anlamda Gaziantep maçı oldukça önemli. Müsabakaya bu bilinçle hazırlanıp Ç. Rizespor maçını unutmamız lazım. Biz her zaman teknik heyetimimize ve takımımıza güvendik. Onların bu durumu telafi etmek adına ellerinden geleni yapacaklarına hiç şüphemiz yok. İnşallah ilk yarının son maçında galip gelerek devre arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.


Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:33 
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