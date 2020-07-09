Hakkı Çelikel: "Bu ligde hak ederek kalacağız..." - Son Dakika

Hakkı Çelikel: "Bu ligde hak ederek kalacağız..."

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçtan sonra çıktığı 7 deplasman müsabakasında 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış sahada kazanamama serisini 31. haftada Demir GrupSivasspor'u 1-0 yenerek noktaladı.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçtan sonra çıktığı 7 deplasman müsabakasında 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış sahada kazanamama serisini 31. haftada Demir Grup

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Sivasspor'u 1-0 yenerek noktaladı.


Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 32 puanı bulunuyor.


- Dış sahada 16 puan


Malatya ekibi, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 16 maçta 16 puan topladı.


Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 26 gol gördü.


Çelikel: "İnşallah kırılma noktamız olur"


Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor deplasmanından altın değerinde bir 3 puanla döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.


Galibiyete çok sevindiklerini dile getiren Çelikel, "Bizim için çok önem olan bir maçtan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutlu olduk. Futbolcu arkadaşlarımızın mücadelesini takdir ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, Yeni Malatyaspor mücadele ettiği sürece kolay kolay yenilecek bir takım değil." ifadelerini kullandı.


Çelikel, sezonun ikinci yarısında talihsizlikler yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:


"Demir Grup Sivasspor galibiyeti inşallah kırılma noktamız olur. Önümüzdeki Beşiktaş ve kalan diğer maçlarımızı kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz. Demir Grup Sivasspor galibiyetini tüm Malatya'ya armağan ediyoruz. Dualarını takımlarından eksik etmesinler. Yeni Malatyaspor, mücadelesiyle bu ligde hak ederek kalacak. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanacağız."


Deplasmanda uzun süre kazanamadıklarını hatırlatan Çelikel, "Demir Grup Sivasspor gibi bir takıma karşı deplasmanda kazanmak çok önemli. Uzun süredir kazanamıyorduk, bu deplasman fobimizi artırıyordu. Sivasspor galibiyetiyle bunu da kırmış olduk. Takımımız deplasmanda kazanarak herkesi mutlu etti. Allah izin verirse bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:20 

Son Dakika Spor Hakkı Çelikel: 'Bu ligde hak ederek kalacağız...' - Son Dakika Spor
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