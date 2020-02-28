Hakkı Çelikel: "Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakkı Çelikel: 'Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor' - Son Dakika Spor

Hakkı Çelikel: "Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kötü gidişata nokta koymak istediklerini belirterek, "Maalesef son haftalarda bize yakışmayan sonuçlarla taraftarımızı üzüyoruz.

Hakkı Çelikel:

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kötü gidişata nokta koymak istediklerini belirterek, "Maalesef son haftalarda bize yakışmayan sonuçlarla taraftarımızı üzüyoruz. Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Denizli maçı bu anlamda çok önemli" dedi.


Yeni Malatyaspor'da Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a seyircileri önünde kötü bir yenilgi aldıklarını belirten Çelikel, "Antalyaspor maçına iyi başlamamıza ve rakibin sayısal eksikliğine rağmen maalesef son dakika golüyle yenildik. Son haftalarda bize yakışmayan sonuçlarla taraftarımızı üzüyoruz. Ligdeki pozisyonumuzu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Denizli maçı bu anlamda çok önemli" dedi.


Denizlispor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu da belirten Çelikel, "Onlarda 8 haftalık kötü süreci düzeltmek istiyorlar. Biz de 7 haftalık galibiyet özlemimize burada son vermek istiyoruz. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah Denizlispor müsabakası bizim yükseliş maçımız olacak" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Antalyaspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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