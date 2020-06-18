Hakkı Çelikel: "Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz..." - Son Dakika

Hakkı Çelikel: "Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz..."

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı.

Hakkı Çelikel:

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlikle oldukça kötü bir performans sergiledi.


Sarı-siyahlılar bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 25 puan toplayıp, kendisine 16. sırada yer buldu.


- Son 7 maçın 4'ü iç sahada


Malatya ekibi, sezonun son 7 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 4 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.


Topladığı 25 puanla ligde 16. sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.


Tüm maçlarda puan hedefleyen Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak olmasına karşın, ev sahibi olmayı da avantaja çevirme peşinde.



- 12 maçtır kazanamıyor


Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.


Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3), Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) ve Kasımpaşa'ya (1-2) yenildi.


- Çelikel: "Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"


Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kasımpaşa önünde beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.


Yaşanan kötü gidişatı durduramadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, şunları söyledi:


"Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası yaptığımız ilk maç olan Kasımpaşa müsabakasında iyi mücadele ettik ancak talihsiz bir şekilde kalemizde iki gol gördük ve karşılaşmadan istemediğimiz bir şekilde mağlubiyetle ayrıldık. Üzerimizdeki kötü enerjiyi bir türlü atamıyoruz. Önümüzde final niteliğinde 7 maç var. Bu maçlardan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. 4'ünü sahamızda oynayacağız. Bunu avantaja çevirip, lige tutunmak istiyoruz. Başaracak kapasitedeyiz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahada en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz."


Çelikel, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecekleri maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde sürdürdüklerini, bu karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.


Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:24 

Son Dakika Spor Hakkı Çelikel: 'Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • ANTALYA MALATYALI: neden beklemediğin bir yenilgi takım dokuz haftadır aynı neden inanıyorsun takıma onuda anlamak zor takımın hali ortada verilen geri pasını sanırıım izlemişsindir olacak şey değil ilk yarının sonuna doğru takımdaki çöküş devam ediyor en iyi sonuç ne demek millet feneri ,galatasarayı yeniyor rakiplerin deplasmandan puan alıyor sen rakip olduğun takıma sahanda yeniliyorsun inşallah maşallah bu işler yürümez takımda enerji yok takım düşer ama savaşarak bir tek hikmet hocanın kaderi adam ne yapsın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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