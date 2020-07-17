Hakkı Çelikel: "Tüm hesaplarımız Süper Lig'de kalma üzerine kurulu..." - Son Dakika

Hakkı Çelikel: "Tüm hesaplarımız Süper Lig'de kalma üzerine kurulu..."

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı.

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı


İkinci yarıda sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 32. haftayı 32 puanla ve averajla 15. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin kalan iki maçında da önemli maçlara çıkacak.


Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile sonraki hafta ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla ligde kalmayı hedefliyor.


- Gol yollarında suskun, savunma çöktü


BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında gol yollarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.


Ligin ilk yarısında 17 karşılaşmada 32 gol atan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda bu golcü görüntüsünden uzak bir performans sergiliyor.


İkinci yarıda ligdeki 15 maçta sadece 12 gol atabilen Malatya temsilcisinde ilk yarıdaki 1,35 olan gol ortalaması, 0,8'e kadar geriledi.


Yeni Malatyaspor'un hücumda gösterdiği kötü performansı savunmaya da yansıdı. Sarı-siyahlılar, ilk yarıda 17 maçta kalesinde 22 gol görürken, ikinci yarıdaki 15 müsabakada 25 kez kalesindeki tehlikeyi önleyemedi.


Çaykur Rizespor ile averaj hesapları


Yeni Malatyaspor, ligde kalma yarışındaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor ile 33. haftada deplasmanda karşılaşacak.


Ligde haftayı averajla Karadeniz temsilcisinin önünde kapatan sarı-siyahlılar, hem puan olarak rakibini geçmek hem de averajla üstünlük kurabilmek için Rize deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.


Süper Lig 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlılar, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda üst sırada yer alabilmek için rakibini averaj üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele edecek.


- Çelikel: "Önemli 2 maça çıkacağız"


Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, kulüp olarak ligde kalacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.


Bu anlamda ligde oynanacak 2 maçın önemine işaret eden Çelikel, "Çok önemli 2 maça çıkacağız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Sonuç odaklı sahada her şeyimizi vererek puanlar toplamalıyız. Tüm hesaplarımız bunun üzerine kurulu. Allah'ın izniyle Malatyamızı Süper Lig'de temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.


Hakkı Çelikel, bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılacak maça çok ciddi hazırlandıklarını belirterek, teknik heyete ve futbolcularına inanıp güvendiklerini kaydetti.


Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:06 

Son Dakika Spor Hakkı Çelikel: 'Tüm hesaplarımız Süper Lig'de kalma üzerine kurulu...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • Beydağı: Bu söylediklerinize siz inanıyormusunuz.İnşallah yanılan biz oluruz MALATYASPORUMUZ ligde kalır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:27 Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
17:27
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkı Çelikel: "Tüm hesaplarımız Süper Lig'de kalma üzerine kurulu..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]