Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz - Son Dakika
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Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz

16.05.2022 14:43

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, şarkıcı Aynur Doğan’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde vereceği konserin AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, “Uygun olmadığı tespit edilmiş. Neymiş uygun olmayan? Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylüyor olması mı? Kürtçeye düşmanlık, Kürt’e düşmanlık had safhada. Derince Belediyesi, AKP’li. Aynur Doğan, bu toprakların uluslararası alanda da tanınmış olan gururudur ya. Bir halkın dilini kullanıyor olması mı? Kürtçe şarkı söylemesi uygun değil, öyle mi? Aynur Doğan’ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz, kınıyoruz” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, şarkıcı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konserin AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, "Uygun olmadığı tespit edilmiş. Neymiş uygun olmayan? Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkı söylüyor olması mı? Kürtçeye düşmanlık, Kürt'e düşmanlık had safhada. Derince Belediyesi, AKP'li. Aynur Doğan, bu toprakların uluslararası alanda da tanınmış olan gururudur ya. Bir halkın dilini kullanıyor olması mı? Kürtçe şarkı söylemesi uygun değil, öyle mi? Aynur Doğan'ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz, kınıyoruz" dedi.

Hakkı Saruhan Oluç, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İŞSİZLİK 8,5 MİLYON KİŞİYE DAYANDI"

AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren Oluç, "İşsizlik oranları sadece 0,1 puan artmış, 11,4 olmuş. Bunlar, pembe tablo verileri. TÜİK, gerçekliği saklayamıyor. 'Atıl işgücü' dedikleri işsizlik yüzde 22,6 olmuş. İşsizlik 8,5 milyon kişiye dayandı. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41, kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 49,2'ye ulaşmış. Her iki kadından biri işsiz. Gençlere iş yok, güvence yok; KYK borçları var, iktidarın çözümü yok. Bir tweet yüzünden gözaltı var, cezaevine atılma var, torpil var, kayırmacılık var. Gençler görüyor. Müziğe, dansa, giyime müdahale var. İktidar umut verebiliyor mu? Veremiyor" diye konuştu.

"BU İKTİDAR AÇIKLAR İKTİDARI OLDU"

Bugün açıklanan cari açık verisine değinen Oluç, "Cari işlemler hesabı 5 milyar 554 milyon dolar açık vermiş. Ayda ortalama 6 milyar dolar cari açık vermiş Türkiye. İlk üç ayın cari açığı 18 milyar dolara ulaşmış. Yılın tamamında 40-45 milyar dolara ulaşacak demek. Yani cari açık artıyor. Başka ne artıyor? Dış ticaret açığı, bütçe açığı… Bu iktidar açıklar iktidarı olmuş vaziyette" dedi.

"İKTİDAR KARA DELİK GİBİ HAZİNE'Yİ YUTMAYA ANT İÇMİŞ"

Bütçe açığının Nisan 2022'de 50,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini, Nisan 2021'de ise 16 milyar olduğunu söyleyen Oluç, "Bütçe gerçekleşmeleri batmış durumda. Bir kara delik gibi Hazine'yi yutmaya ant içmiş bir iktidarla karşı karşıyayız" yorumu yaptı.

"GÜLDÜR GÜLDÜR AZ GÖSTERDİ"

Kur korumalı mevduata nisan ayında 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını aktaran Oluç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı eleştirdi. Oluç, karşılıksız para basıldığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı, hala 'Enflasyonu tek rakamlı duruma getireceğiz' diyor. Güldür Güldür az gösterdi. Keşke biraz daha devam etseydi, halkımız gülseydi. Bu ekonomi politikalarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, halka kan ağlatıyor" diye konuştu.

"'SERMAYAYİ NASIL RAHATLATIRIZ' PAKETİ"

TBMM Genel Kurulu'na gelecek ekonomiye ilişkin torba kanun teklifini de eleştiren Oluç, "'Nasıl yaparız da bankalara kar dağıtımını uygun hale getiririz, yandaş sermayeyi rahatlatacak adımları atarız?' İşsizin, emeklinin, gencin, kadının derdini düşünen bir paket değil" dedi.

"AYNUR DOĞAN'IN KONSERİNİN YASAKLANMASINI EN SERT BİÇİMDE PROTESTO EDİYORUZ"

Oluç, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan kanserini iptal etmesine şöyle tepkiyi gösterdi:

"Kürt Dili Bayramı'nın olduğu gün, AKP'li Derince Belediyesi Aynur Doğan'ın Kocaeli konserini yasakladı. Gördünüz değil mi? Uygun olmadığı tespit edilmiş. Neymiş uygun olmayan? Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkı söylüyor olması mı? Kürtçeye düşmanlık, Kürt'e düşmanlık had safhada. Derince Belediyesi, AKP'li. Aynur Doğan, bu toprakların uluslararası alanda da tanınmış olan gururudur ya. Uygun olmayan neymiş? Bir halkın dilini kullanıyor olması mı? Kürtçe şarkı söylemesi uygun değil, öyle mi? Bunun gibi başka belediyeler, devletin çeşitli organları ve bu iktidar, Kürtçeye ve Kürtlere 'siz yoksunuz' demeye devam ediyor. Kürtler, cevap veriyor; 'Varız, anadilimiz de var' diyor. Bu cevabı vermeye devam edecekler. Aynur Doğan'ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz, kınıyoruz. Siz, bu tür yasaklarla Kürtçe konuşulmasını, şarkılar söylenmesini, anadilinin geliştirilmesini, Kürtlerin kendi diline, kültürüne sahip çıkmasını engelleyemezsiniz."

"BAŞKA NATO ÜYESİ DE IŞİD GİBİ YAPILARLA İLİŞKİNİZİ GÜNDEME GETİRİRSE NE OLUR HALİNİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkenin PKK ile görüşmeye son vermeleri gerektiği yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Oluç, "İçler acısı. Yani biraz evvel Kürtçe konserinin yasaklanmasına ilişkin söylediklerimi hatırlatayım. Bu iktidar, nerede dünyada bir Kürt varsa orada düşmanlık yapmayı görev edinmiş vaziyette. Japonya'da, Çin'de varsa, orada. NATO üyeliği meselesini bile Kürtler üzerinden tartışan iktidarın durumu gerçekten hazindir. Bu ülkede 15 milyondan fazla Kürt yurttaşımız yaşamaktadır. İktidar bu gerçekliği örtemeye çalışıyorsa hiçbir karşılığı olmadığını düşünelim. Camdan bir kulede oturacaksınız, oraya buraya taş atacaksınız. Mesela o camdan kule içinde oturturken başka NATO üyesi de El Kaide, İŞID gibi yapılarla ilişkilerinizi gündeme getirip belgeler koymaya kalkarsa ne olur haliniz" yanıtı verdi.

Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz
Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz
Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz
Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz

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Saruhan Oluç, Aynur Doğan, Protesto, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hakkı Saruhan Oluç: Aynur Doğan'ın Konserinin Yasaklanmasını En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz - Son Dakika


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