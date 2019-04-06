Hakkımdaki Varsayımlarınızı Yanıtladım! Ft. Meryem Can, Ağırmimar, Ekin Kollama
48 dakika önce
Instagramdan bana gönderdiğiniz hakkımdaki varsayımlarınızı yanıtladım. Aynı zamanda Ağır Mimar, Ekin Kollama ve Meryem Can gibi Youtuber arkadaşlarım da videoyu hazırlarken yanıma gelip benimle ilgili varsayımlarını anlattılar.
Instagramdan bana gönderdiğiniz hakkımdaki varsayımlarınızı yanıtladım. Aynı zamanda Ağır Mimar, Ekin Kollama
ve Meryem Can gibi Youtuber arkadaşlarım da videoyu hazırlarken yanıma gelip benimle ilgili varsayımlarını anlattılar. Biz hazırlarken çok eğlendik, umarım sizler de çok eğlenirsiniz. Bana varsayımlarını gönderen herkese ayrıca çok teşekkür ederim!
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:12 Kaynak: Youtube
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