Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

12.04.2022 12:45
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Salihli'nin Çavlu Mahallesi'nde devriye faaliyetinde bulunan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine A.G (33) isimli kişiyi durdurdu.

A.G'nin yapılan sorgulamasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, ve 6284 Sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

A.G, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

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Jandarma, Salihli, Manisa, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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