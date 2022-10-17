Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı - Son Dakika
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Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı

17.10.2022 10:08
Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Dallıca Mahallesi'nde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.D. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı - Son Dakika
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