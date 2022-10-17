Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Dallıca Mahallesi'nde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.D. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmaya takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.