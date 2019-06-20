Son Dakika Haberleri: Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

1 saat önce

Batman'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı, System.String[]
Batman'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti ile tutuklunun firar etmesi suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.Y. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:12 Kaynak: AA
Batman, Güncel
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