Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
1 saat önce
Batman'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:12 Kaynak: AA
'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti ile tutuklunun firar etmesi suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.Y. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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