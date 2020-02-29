Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' ile 'yarar sağlama' suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. adlı kadın, saklandığı evde yakalandı.

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' ile 'yarar sağlama' suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. adlı kadın, saklandığı evde yakalandı.

Kepez Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasına rağmen firari olan F.D.'nin Aksu ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini elde etti. Eve baskın yapan polis, kadını yakalayarak, gözaltına aldı.Hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' ile 'yarar sağlama' suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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