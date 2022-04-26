Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs saklanmış olduğu bağ evinde yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK