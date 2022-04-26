Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı

26.04.2022 12:05
Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı

Bilecik'te jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı.

Bilecik'te jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs saklanmış olduğu bağ evinde yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

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Jandarma, Bilecik, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı - Son Dakika


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