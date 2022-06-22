Son dakika haberleri: Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı

22.06.2022 13:52

Son dakika haberleri: Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı Bayrampaşa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün hapis kararı bulunan firari yakalandı.

Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün hapis kararı bulunan firari yakalandı.

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde polis ekiplerince suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs, kontrol edilmek amaçlı durduruldu. Üzerinde kimliği bulunmayan şahsın şüpheli davranışlarda bulunması sebebiyle gözaltına alındı. Şahısla ilgili sistem üzerinde detaylı bilgilere bakıldı. Yapılan kontrolde beyan ettiği bilgilerin şüpheli şahsa ait olmadığı belirlendi. Bu sırada, uygulama noktasından kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli şahıs, yakalandı. Yapılan incelemede, şüpheli şahsın V.G. olduğu ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarındaki 3 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 10 gün hapis kararı bulunduğu tespit edildi. Hakkında "görevli memura mukavemet" suçundan işlem yapılan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hakkında 14 yıl hapis kararı bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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