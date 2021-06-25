Hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişiyi JASAT yakaladı - Son Dakika

Çorum'da hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 2009 yılında "silahla yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının Kırıkkale'de ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine Çorum ve Kırıkkale Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kırıkkale'de sahte isim kullanarak kimliğini gizlediği tespit edilen kişi, teknik ve fiziki takibin ardından Kırıkkale- Ankara kara yolunda bir araçta yakalandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.