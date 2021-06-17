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Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı - Son Dakika

Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı

17.06.2021 12:38
Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiler göre, Emirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçede genel asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 hırsızlık olayı ve hükümlü, tutuklunun kaçması suçlarından hakkında toplamda 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T., (39) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı - Son Dakika


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