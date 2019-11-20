Son Dakika Haberleri: Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan K.D'yi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen K.D. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Hükümlü, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
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