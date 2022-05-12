Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

12.05.2022 14:53
Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Akın Yüksel Köksal (30), yakalanıp, cezaevine gönderildi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Akın Yüksel Köksal (30), yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Bandırma ilçesinde 2021 yılında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçuna karışan Akın Yüksel Köksal hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından teslim olmayan Köksal hakkında arama kararı çıkarıldı. Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Köksal'ın Maltepe Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Köksal'ın araçla bölgeden kaçmaya çalıştığını öğrenen ekipler harekete geçti. Otomobili Setboyu mevkiinde durduran ekipler Köksal'ı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın Yüksek Köksal, tutuklanarak Bandırma'daki cezaevine gönderildi.


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Uyuşturucu, Bandırma, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika


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