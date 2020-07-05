Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

HAKKINDA örgüt kurmak, dolandırıcılık ve bilişim suçundan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muharrem Ulukuş, 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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