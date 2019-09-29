Hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
1 saat önce
Aydın'da hakkında 38 farklı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Güven Timi tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Aydın'da hakkında 38 farklı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Güven Timi tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi, Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Cengiz P'yi durdurdu.
Cengiz P. hakkında 38 farklı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 39 bin 560 lira para cezası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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