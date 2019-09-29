Hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 38 farklı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Güven Timi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi, Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Cengiz P'yi durdurdu.

Cengiz P. hakkında 38 farklı suçtan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 39 bin 560 lira para cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.