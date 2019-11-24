Son Dakika › Güncel › Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Menemen ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Menemen ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "basit yaralama", "güveni kötüye kullanmak", "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan O.H'nin (32) yerini tespit etti.
O.H, Kazımpaşa Mahallesi'ndeki bir adresten çıktığı sırada ekiplerce yakalandı.
Sahte kimlik kullandığı tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi! Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu