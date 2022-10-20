Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda da "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" gibi 55 suç dosyasından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A yakalandı.

Kaynak: AA

Güzelçamlı, Jandarma, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın gündem haberi: Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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