Aydın gündem haberi: Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın gündem haberi: Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı

20.10.2022 10:51
Aydın gündem haberi: Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı

Edinilen Aydın gelişmesine göre ????? Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi cezaevine gönderildi.

????? Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde devriye görevi yürüten jandarma ekibi, bir kişiden hırsızlık yapmaya çalışan M.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.A'nın yapılan sorgusunda 10 suç dosyasından hakkında 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda da "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" gibi 55 suç dosyasından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A yakalandı.

Firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Güzelçamlı, Jandarma, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın gündem haberi: Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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