Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
38 dakika önce
Tokat'ta, hakkında 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Tokat
'ta, hakkında 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tehdit" suçlarından 21 dosyalık yakalama müzekkeresi ile 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (38) Büyükbeybağı Mahallesi'nde bir metruk binada saklandığı bilgisini aldı. Polis
ekipleri, S.S'yi saklandığı yerde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:58 Kaynak: AA
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