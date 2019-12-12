Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı - Son Dakika

Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı

6 saat önce

Kars'ta hakkında 2 suçtan toplam 26 yıl 107 gün hapis cezası olan firari mahkum Gürcistan'a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.

Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı, System.String[]

Kars'ta hakkında 2 suçtan toplam 26 yıl 107 gün hapis cezası olan firari mahkum Gürcistan'a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.


Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında 2 dosyadan 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan, C.Ö. isimli mahkum, Kars Açık Cezaevi'nden tedavi olmak için geldiği Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden kaçtı.


Hastaneden firar eden C.Ö.'nün Gürcistan'a kaçacağı bilgisini alan Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde Halitpaşa Caddesi üzerinde yaptığı operasyonla C.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.


Gürcistan'a kaçma hayalleri kuran ancak polisin titiz çalışmasıyla yakalanan C.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından Adliye'ye sevk edildi. C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARS

Gürcistan, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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