Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs, hırsızlık yapmak için iş yerinin etrafında dolaşırken yakalandı.

Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs, hırsızlık yapmak için iş yerinin etrafında dolaşırken yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesinde bir marketin camını kıran ve daha sonra bir süpermarketin camını kırıp hırsızlığa teşebbüs eden şahıs, süpermarketin alarmının çalmasıyla kaçmaya başladı. Andırın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için harekete geçti.


Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği 13 suç kaydı olan ve hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan A.B.'yi yakalamak için jandarma ekipleriyle birlikte harekete geçti. Jandarma ve polisin ortaklaşa çalışmasıyla şüpheli şahıs ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi çarşı bölgesinde bir iş yerinin etrafından dolaşırken yakalandı. Şahsın hakkında gasp, yaralama gibi 5 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Andırın ilçesinde iki ayrı işyerinden hırsızlığa teşebbüs etmekten Andırın Adliyesi tarafından tutuklanan zanlı, ayrıca İnfaz gereği cezasını çekmek üzere Aksu Cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, Andırın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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