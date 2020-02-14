Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunun kadın, operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı, System.String[]

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunun kadın, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P'nin (37), 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Kimeski Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin sabaha karşı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan B.P'nin, 34 hırsızlık dosyasından da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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