Hakkında 34 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da 9 yıldır aranan, hakkında yakalama emri ve 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da, adli makamlarca hakkında 5 ayrı il mahkemelerince 7 ayrı dosyadan yakalama emri bulunan, "hırsızlık, bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 yıldır aranan ve 34 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA