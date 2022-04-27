HAKKINDA 35 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika
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HAKKINDA 35 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

27.04.2022 09:27
HAKKINDA 35 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

BAĞCILAR'da operasyon yapan polis, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından toplam 35 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Engin Y.'yi gözaltına aldı.

BAĞCILAR'da operasyon yapan polis, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından toplam 35 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Engin Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında hapis cezası kesinleşmiş ve firari durumda olan bir kişinin Bağcılar'da bir evde saklandığını tespit etti. Polis önceki gün eve yaptığı baskında aranan Engin Y.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Engin Y.'nin 2013 yılında Kırklareli ilinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 13 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğunu belirledi. Engin Y.'nin ayrıca 2012 yılında Bağcılar ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılandığı ve 22 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.

Hakkında toplam 35 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin Y., işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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