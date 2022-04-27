35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika

35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir eve yapılan baskında hırsızlık ve uyuşturucu madde satmak suçlarından hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin Bağcılar'da bir evde saklandığı tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda Engin Y.'yi gözaltına aldı. Şahsın 2013 yılında Kırklareli'nde yapmış olduğu hırsızlık olayı ile ilgili 13 yıl 20 gün hapis cezası olduğu ayrıca 2012 yılında Bağcılar'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu"ndan 22 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası aldığı da belirlendi. Toplamda 35 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin Y. adliyeye sevk edildi.