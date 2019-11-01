Son Dakika Haberleri: Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu suçundan 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.E.'yi Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.E., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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