Son Dakika Haberleri: Hakkında 67 Yakalama Kararı Bulunan Suç Makinesi Adliyede

Hakkında 67 Yakalama Kararı Bulunan Suç Makinesi Adliyede

2 saat önce

Türkiye genelinde 'dolandırıcılık' eylemlerinden dolayı hakkında 67 adet yakalama kararı, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 130 bin TL adli para cezası bulunan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında 67 Yakalama Kararı Bulunan Suç Makinesi Adliyede, System.String[]
Türkiye genelinde 'dolandırıcılık' eylemlerinden dolayı hakkında 67 adet yakalama kararı, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 130 bin TL adli para cezası bulunan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kendisini üniversitede 'yardımcı doçent doktor' olarak tanıtarak mağdurlarla telefonla iletişim kuran, üniversiteye okutman alınacağını, zamanının çok kısıtlı olduğunu söyleyerek okutmanlık başvurusu ve sınav ücreti adı altında verdiği banka hesaplarına mağdurların para yatırmalarını sağlayan, bu yöntemle Samsun'da H.N.Ö. ve ülke genelinde 100'den fazla kişiyi dolandırıp haksız kazanç elde ettiği anlaşılan şüphelinin açık kimlik bilgisi tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan teknik çalışmalar neticesinde Sivas'ta bulunan Ziraat Bankası ATM'sinden bir mağdurun yatırdığı parayı 25 Mart Pazartesi günü çektiği esnada şüpheli M.Y. suçüstü yakalandı. 500 TL'ye, paranın çekimine ilişkin banka dekontuna ve suçta kullandığı hattın takılı olduğu telefona el konuldu. Şüphelinin karıştığı 'dolandırıcılık' eylemlerinden dolayı hakkında 67 adet yakalama kararı, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 130 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Samsun'a getirilen şüpheli M.Y., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, 3. Sayfa
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