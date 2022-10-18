Hakkında 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18.10.2022 09:40
Hakkında 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Yavuzköy Mahallesi'nde yapılan kimlik kontrolünde 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan aranan ve hakkında 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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