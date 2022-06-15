Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı

15.06.2022 14:12
Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari mühendis saklandığı evde yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari mühendis saklandığı evde yakalandı.

Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Bağlık Mahallesi'nde bir evin etrafında araştırma yapmaya başladı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri söz konusu adresi gözetlemeye başladı. Evin etrafında dolaşan şüpheli bir kişinin kimliğini kontrol eden polis ekipleri 45 yaşındaki A.A.'yı yakaladı. Hakkında Zonguldak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan makine mühendisi göz altına alındı. Firari FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Boşandığı eşini ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı iddia edilen adam hakim karşısına çıktı Boşandığı eşini ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı iddia edilen adam hakim karşısına çıktı Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı Eşinin aracına bomba düzeneği kuran koca bu kez de cinsel saldırıdan yargılandı Eşinin aracına bomba koyan kocaya 'cinsel saldırı'dan da ceza istemi Eşinin aracına bomba koyan kocaya 'cinsel saldırı'dan da ceza istemi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement