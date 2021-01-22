Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmacık Mahallesi'nde "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü ilçe girişinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.