Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'de çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kasten Adam Öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan ve 17 aydır firari durumda bulunan C.T. isimli şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda Edremit Dereli Mahallesinde yakalandı. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir, Burhaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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